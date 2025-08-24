Прем'єр Канади анонсував масштабну поїздку до Європи: яка мета

В період з 25 по 27 серпня прем’єр-міністр Канади Марк Карні запланував зустрічі з політичними лідерами, представниками бізнесу та партнерами з НАТО, аби обговорити спільні виклики у сфері безпеки, торгівлі, енергетики та критичних мінералів.

Планується візит у Варшаву, Берлін та Ригу.

В офісі прем’єра наголосили, що Канада послідовно підтримує союзників у протидії російській агресії проти України, а також бере активну участь у посиленні східного флангу НАТО.

Очікується, що під час візиту Карні підтвердить зобов’язання Канади щодо продовження військової та фінансової допомоги Україні.

При цьому окрему увагу глава уряду хоче приділити співпраці у сфері клімату, енергетичного переходу та нових технологій. За словами Карні, розвиток стійких ланцюгів постачання критичних мінералів і спільні інвестиції у «зелену» економіку є важливими для майбутнього економічного зростання як Канади, так і Європи.

"Канада й надалі стоятиме разом зі своїми союзниками в Європі, захищаючи спільні цінності, зміцнюючи колективну безпеку та відкриваючи нові можливості для економічного партнерства", - зазначив прем’єр-міністр.

Візит також стане нагодою для обговорення ролі Канади в посиленні багатосторонніх інституцій та координації зусиль щодо глобальної безпеки.