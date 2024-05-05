Прем'єр Ізраїлю відкинув можливість підписання мирної угоди з ХАМАС

Ізраїль відкидає можливість укладання мирної угоди з бойовиками ХАМАС. Там вважають, що це лише наблизить наступний конфлікт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, якого цитує The Times of Israel.
Нетаньяху записав звернення на тлі чуток, що нібито Ізраїль та ХАМАС збираються підписати угоду про припинення вогню. Він категорично відкинув можливість укладання такої угоди.
"Ми не готові прийняти ситуацію, коли батальйони ХАМАС вийдуть зі своїх бункерів, знову візьмуть контроль над Газою, відновлять свою військову інфраструктуру та повернуться до погроз громадянам Ізраїлю в навколишніх громадах, у містах на півдні і в усіх куточках країни", - сказав він.
Прем'єр наголосив, що не погодиться на умови бойовиків, які фактично означатимуть капітуляцію Ізраїля. Тому країна продовжуватиме бойові дії, "доки не буде досягнуто всіх цілей".
Нетаньяху також зазначив, що відповідна угода лише наблизить наступний конфлікт і дозволить ХАМАС вчинити ще одну бійню в майбутньому. Але він додав, що Ізраїль все ще відкритий до угоди, але ХАМАС "залишається на своїх позиціях".
Зазначимо, що у жовтні 2023 року бойовики угрупування ХАМАС напали на Ізраїль. Це стало несподіванкою для Тель-Авіва. Бойові дії тривали недовго, але терористи встигли взяти у полон десятки громадян Ізраїлю та іноземців. Повернути всіх полонених досі не вдалося.
У відповідь Ізраїль розпочав військову операцію у Секторі Газа, яка досі продовжується. Західні ЗМІ зазначають, що США та інші союзники Ізраїлю закликають Нетаньяху закінчувати бойові дії.
Також нещодавно американське видання CNN повідомило, що нібито Ізраїль та ХАМАС збираються укласти угоду про припинення вогню.
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