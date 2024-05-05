Премьер Израиля исключил возможность подписания мирного соглашения с ХАМАС

Нетаньяху записал обращения на фоне слухов, что якобы Израиль и ХАМАС собираются подписать соглашение о прекращении огня. Он категорически исключил возможность заключения такого соглашения.

"Мы не готовы принять ситуацию, когда батальоны ХАМАС выйдут из своих бункеров, снова возьмут контроль над Газой, восстановят свою военную инфраструктуру и вернутся к угрозам гражданам Израиля в окрестных общинах, в городах на юге и во всех уголках страны", - сказал он.

Премьер подчеркнул, что не согласится на условия боевиков, фактически означающих капитуляцию Израиля. Поэтому страна будет продолжать боевые действия, "пока не будут достигнуты все цели".

Нетаньяху также отметил, что соответствующее соглашение только приблизит следующий конфликт и позволит ХАМАС совершить еще одну бойню в будущем. Но он добавил, что Израиль все еще открыт для соглашения, но ХАМАС "остается на своих позициях".