Прем'єр Ізраїлю пояснив, чому не хоче передавати зброю Україні

Глава ізраїльського уряду заявив, що відхилив прохання Вашингтона та Києва щодо постачання озброєння українській армії.

"У нас є побоювання, яких, я думаю, немає у когось із західних союзників України", - сказав ізраїльський прем'єр.

За його словами, Ізраїль побоюється, що зброя може бути захоплена в Україні та передана Ірану. Зокрема, мова йде про систему протиповітряної оборони "Залізний купол", яка була розроблена Ізраїлем спільно з США.

"Якби ця система потрапила в руки Ірану, то мільйони ізраїльтян залишилися б беззахисними та під загрозою", - заявив Нетаньяху.

Також він наголосив, що Ізраїлю потрібна "свобода дій" у Сирії, де його армія (ЦАХАЛ) часто атакує іранські цілі поблизу російських військ.

Позиція Ізраїлю щодо війни

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну влада Ізраїлю заявила про нібито свій нейтралітет. Єрусалим не надав Україні зброю, але й відкрито не підтримав агресію РФ. Також Ізраїль не погодився остаточно виступити посередником.

Проте останнім часом взаємодія Ізраїлю з Росією посилилась. Зокрема, ізраїльський уряд провів два раунди політичних переговорів на високому рівні з МЗС Росії та домовився про дипломатичну місію.

Посол України в Ізраїлі розкритикував відверто проросійську політику уряду Ізраїлю, після чого його викликали в МЗС.

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