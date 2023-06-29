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Премьер Израиля объяснил, почему не хочет передавать оружие Украине

Фото: премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Израиль опасается передавать Украине свое оружие. В Иерусалиме считают, что их вооружение может попасть в руки Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в интервью The Wall Street Journal.

Глава израильского правительства заявил, что отклонил просьбы Вашингтона и Киева по поставкам вооружения украинской армии.

"У нас есть опасения, которых, я думаю, нет у кого-либо из западных союзников Украины", - сказал израильский премьер.

По его словам, Израиль опасается, что оружие может быть захвачено в Украине и передано Ирану. В частности, речь идет о системе противовоздушной обороны "Железный купол", разработанной Израилем совместно с США.

"Если бы эта система попала в руки Ирана, то миллионы израильтян остались бы беззащитными и под угрозой", - заявил Нетаньяху.

Также он подчеркнул, что Израилю нужна "свобода действий" в Сирии, где его армия (ЦАХАЛ) часто атакует иранские цели вблизи российских войск.

Позиция Израиля по поводу войны

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину власти Израиля заявили о якобы своем нейтралитете. Иерусалим не предоставил Украине оружие, но и открыто не поддержал агрессию РФ. Также Израиль не согласился окончательно выступить посредником.

Однако в последнее время взаимодействие Израиля с Россией усилилось. В частности, израильское правительство провело два раунда политических переговоров на высоком уровне с МИД России и договорилось о дипломатической миссии.

Посол Украины в Израиле раскритиковал откровенно пророссийскую политику правительства Израиля, после чего его вызвали в МИД.

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