Ізраїль відвідала делегація з України для переговорів із представниками ЦАХАЛу, - ЗМІ

Ізраїль для переговорів із представниками Армії оборони країни (ЦАХАЛ) відвідала українська делегація, під час яких обговорювалися питання щодо протиракетної оборони.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ізраїльського репортера Моріа Асраф Волберг у Twitter .

За її словами, до делегації від України входив високопоставлений офіцер ЗСУ, а інформацію про візит було озвучено у редакції у понеділок увечері.

"Делегація з Києва, зокрема високопоставлений військовослужбовець української армії, нещодавно прибула до Ізраїлю для серії зустрічей з офіційними особами ЦАХАЛу. Метою офіційного візиту було сприяння будівництву українцями систем попередження про протиракетну оборону", - йдеться у публікації.

Також Волберг зазначає, що в Ізраїлі візит делегації хотіли зберегти в таємниці "через політичну чутливість по відношенню до Москви".