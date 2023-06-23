Прем'єр Ізраїлю про допомогу Україні: ми перебуваємо в іншій позиції, ніж західні країни

"Я думаю, що Ізраїль перебуває в особливій ситуації, яка відрізняється від, скажімо, Польщі, Німеччини, Франції чи будь-якої із західних країн, які допомагають Україні. По-перше, ми маємо близький військовий кордон з Росією. Наші пілоти літають поруч із російськими в небі Сирії", - сказав він.

За словами прем'єра, Ізраїль побоюється, що зброя, яку Єрусалим надасть Україні, може потрапити до Ірану і буде використана проти нього.

"І, до речі, це не теоретична можливість. Так сталося із західною протитанковою зброєю, яку ми зараз знаходимо біля наших кордонів. Тож тут треба бути дуже обережними", - додав Нетаньяху.

Прем'єр наголосив, що Ізраїль співчуває українцям і стежить за ситуацією. Він не виключив, що Ізраїль може допомогти у врегулюванні війни.

"Я вважаю, що ми також перебуваємо в особливій ситуації, коли ми можемо опинитись у майбутньому в змозі допомогти покласти край цьому конфлікту. Я не впевнений, що це станеться. Це може бути цілком гіпотетично, але це може статися", - підкреслив політик.

На думку Нетаньяху, позиція Ізраїлю щодо війни в України є правильною, зокрема те, що країна не передає зброю, але допомагає з системою оповіщення про загрозу з неба.

Позиція Ізраїлю

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Ізраїль заявив про свій нейтралітет щодо війни Росії проти України. Єрусалим не підтримує російську агресію, але також не надає військову допомогу Україні.

Нещодавно, за інформацією ЗМІ, Ізраїль відхилив запит України щодо передачі протиповітряних систем Hawk, які необхідні для знищення російських ракет.

Крім того, Україна закликала Ізраїль виступити посередником у війні, проте Єрусалим офіційно не погодився.

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