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Премьер Израиля о помощи Украине: мы находимся в другой позиции, чем западные страны

Фото: премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Израиль касательно войны в Украине находится в другой позиции, чем западные страны. Поэтому Иерусалим не предоставляет Киеву военную помощь, в том числе оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху в интервью The Jerusalem Post.

"Я думаю, что Израиль находится в особой ситуации, которая отличается от, скажем, Польши, Германии, Франции или любой из западных стран, которые помогают Украине. Во-первых, у нас есть близкая военная граница с Россией. Наши пилоты летают рядом с российскими в небе Сирии", - сказал он.

По словам премьера, Израиль опасается, что оружие, которое Иерусалим предоставит Украине, может попасть в Иран и будет использовано против него.

"И, кстати, это не теоретическая возможность. Так произошло с западным противотанковым оружием, которое мы сейчас находим у наших границ. Так что здесь надо быть очень осторожными", - добавил Нетаньяху.

Премьер подчеркнул, что Израиль соболезнует украинцам и следит за ситуацией. Он не исключил, что Израиль может помочь в урегулировании войны.

"Я считаю, что мы также находимся в особой ситуации, когда мы можем оказаться в будущем в состоянии помочь покончить с этим конфликтом. Я не уверен, что это произойдет. Это может быть вполне гипотетически, но это может произойти", - подчеркнул политик.

По мнению Нетаньяху, позиция Израиля по войне в Украине правильна, в частности то, что страна не передает оружие, но помогает с системой оповещения об угрозах с неба.

Позиция Израиля

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения Израиль заявил о своем нейтралитете по войне России против Украины. Иерусалим не поддерживает российскую агрессию, но также не оказывает военной помощи Украине.

Недавно, по информации СМИ, Израиль отклонил запрос Украины о передаче противовоздушных систем Hawk, необходимых для уничтожения российских ракет.

Кроме того, Украина призвала Израиль выступить посредником в войне, однако Иерусалим официально не согласился.

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