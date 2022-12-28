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Прем'єр Італії запросила Зеленського до Риму та підтвердила візит до Києва

Фото: прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні (Getty Image)
Автор: Артур Родивилов

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні під час телефонної розмови запросила президента України Володимира Зеленського до Риму, а також підтвердила свій намір відвідати Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Ради міністрів Італії.

Мелоні під час телефонної розмови з українським лідером висловила повну підтримку Києву у політичному, військовому, економічному та гуманітарному планах, а також у відновленні енергетичної інфраструктури та майбутньої реконструкції країни, йдеться у повідомленні.

Як нагадується, попередній телефонний контакт Мелоні та Зеленського відбувся 28 жовтня, невдовзі після початку роботи нового уряду Італії, сформованого на основі результатів парламентських виборів 25 вересня.

Раніше в Офісі президента України повідомили, що однією з тем обговорень були постачання систем протиповітряної оборони для ЗСУ.

Ми писали, що Мелоні планує відвідати Україну з візитом на початку 2023 року.

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Італія