Прем'єр Італії закликала країни НАТО зберігати єдність у підтримці України

Мелоні з прем’єр-міністром Румунії Марчелом Чолаку під час спільної пресконференції у четвер, 15 лютого, підтвердили повну підтримку України.

"Зі свого боку я підтвердила наш намір і надалі робити активний внесок у безпеку наших східних союзників. Ми переконані, що НАТО повинне продовжувати демонструвати згуртованість, єдність, відповідно до 360-градусного підходу до євроатлантичної безпеки, а також відновлювати дії на південному фланзі", - зазначила прем'єр Італії.

У грудні 2023 року уряд Італії прийняв ухвалу, що дозволяє країні надавати військову підтримку Україні до кінця 2024 року. Це рішення мало підтримати парламент країни.

Тим часом міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні закликав Європейський Союз до формування власної армії, яка відігравала б роль у підтримці миру, а також запобігала конфліктам.

Нещодавно Reuters писало, що Італія сподівається використати головування в G7, щоб кинути виклик уявленням, що зростають, про те, що Росія перемагає в Україні.

А 8 лютого 2024 року Палата депутатів Італії дала "зелене світло" на продовження військової допомоги Україні.