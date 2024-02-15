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Премьер Италии призвала страны НАТО сохранять единство в поддержке Украины

Фото: премьер-министр Италии Джорджия Мэлони (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони призвала страны НАТО сохранять единство в вопросе поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

Мелони с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку во время совместной пресс-конференции в четверг, 15 февраля, подтвердили полную поддержку Украины.

"Со своей стороны я подтвердила наше намерение и дальше вносить активный вклад в безопасность наших восточных союзников. Мы убеждены, что НАТО должно продолжать демонстрировать сплоченность, единство, в соответствии с 360-градусным подходом к евроатлантической безопасности, а также возобновлять действия на южном фланге", - отметила премьер Италии.

Помощь Украине от Италии

В декабре 2023 года правительство Италии приняло решение, позволяющее стране оказывать военную поддержку Украине до конца 2024 года. Это решение должно было поддержать парламент страны.

Между тем министр иностранных дел Италии Антонио Таяни призвал Европейский Союз к формированию собственной армии, которая играла бы роль в поддержке мира, а также предотвращала конфликты.

Недавно Reuters писало, что Италия надеется использовать председательство в G7, чтобы бросить вызов растущим представлениям о том, что Россия побеждает в Украине.

А 8 февраля 2024 года Палата депутатов Италии дала "зеленый свет" на продление военной помощи Украине.

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