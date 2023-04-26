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Прем'єр Італії виступила за прискорення переговорів з ЄС щодо членства України

Фото: Джорджія Мелоні, прем'єр-міністр Італії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні закликала визнати зусилля Києва в реформуванні та прискорити переговори з ЄС щодо членства України.

Про це Мелоні заявила під час конференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Римі, пише РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Як відзначила Мелоні, говорити про відновлення України - означає робити ставку на її перемогу та завершення війни.

"Італія продовжуватиме відігравати свою повноцінну роль у підтримці України політично, військово, гуманітарно, а також у відновленні деяких стратегічних об'єктів інфраструктури на звільнених територіях, і ми будемо готові до завтрашнього дня. Майбутнє України має полягати у зростаючій здатності вписатися в європейську динаміку та інституції", - додала прем'єр.

Водночас Мелоні зауважила, що найрозумніший спосіб віддячити українцям, це прискорити можливість України стати частиною європейських інституцій. Прем'єр закликала визнати зусилля Києва, навіть під час війни, з реформування своєї системи й наближення її до цілей, яких вимагає Єврокомісія.

"Вкрай важливо визнати ці зусилля, прискоривши і розпочавши якнайшвидше переговори про вступ до ЄС. Інвестиції у відновлення України - це не нерозважливо, а одна з найбільш обачних і далекоглядних інвестицій, які можна зробити в даний час", - додала прем'єр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент Італії Серджо Маттарелла заявив про впевненість у тому, що Україна вступить до Європейського Союзу в найкоротші терміни.

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