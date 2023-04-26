Премьер Италии выступила за ускорение переговоров с ЕС касаемо членства Украины

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони призвала признать усилия Киева в реформировании и ускорить переговоры с ЕС по членству Украины.
Об этом Мелони заявила во время конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Риме, пишет РБК-Украина со ссылкой на ANSA.
Как отметила Мелони, говорить о восстановлении Украины - значит делать ставку на ее победу и завершение войны.
"Италия будет продолжать играть свою полноценную роль в поддержке Украины политически, военно, гуманитарно, а также в восстановлении некоторых стратегических объектов инфраструктуры на освобожденных территориях, и мы будем готовы к завтрашнему дню. Будущее Украины должно заключаться в растущей способности вписаться в европейскую динамику и институты", - добавила премьер.
В то же время Мелони отметила, что самый разумный способ отблагодарить украинцев, это ускорить возможность Украины стать частью европейских институтов. Премьер призвала признать усилия Киева, даже во время войны, по реформированию своей системы и приближению ее к целям, которых требует Еврокомиссия.
"Крайне важно признать эти усилия, ускорив и начав как можно быстрее переговоры о вступлении в ЕС. Инвестиции в восстановление Украины - это не безрассудно, а одна из самых осмотрительных и дальновидных инвестиций, которые можно сделать в настоящее время", - добавила премьер.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Италии Серджо Маттарелла заявил об уверенности в том, что Украина вступит в Европейский Союз в кратчайшие сроки.
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