UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прем'єр Італії відвідає Київ та оголосить новий пакет допомоги: ЗМІ назвали дату візиту

Фото: прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні у вівторок, 21 лютого, відвідає Київ та оголосить про новий пакет військової допомоги для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійське видання Il Fatto Quotidiano.

Перед візитом до Києва Мелоні приїде до Польщі, де зустрінеться з прем'єром та одним з найближчих союзників Матеушем Моравецьким.

За даними видання, у Києві прем'єр Італії проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Очікується, що під час свого візиту Мелоні оголосить про новий пакет військової допомоги, зокрема про надання разом з Францією систем протиракетної оборони SAMP-T.

ЗМІ не називають інші деталі пакета допомоги. Проте вже відомо, що Італія не буде надавати Україні танки, оскільки має невелику їх кількість в арсеналі. Також Мелоні не буде обговорювати можливість передачі Україні винищувачів F-16.

Нагадаємо, раніше прем'єрка Італії анонсувала візит в Україну напередодні річниці вторгнення Росії.

Також зазначимо, що уряд Італії у середині лютого схвалив шостий пакет допомоги Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийПрем'єр-міністрІталіяВійськова допомогаВізит в Україну