Премьер Италии посетит Киев и объявит новый пакет помощи: СМИ назвали дату визита

Перед визитом в Киев Мелони приедет в Польшу, где встретится с премьером и одним из ближайших союзников Матеушем Моравецким.

По данным издания, в Киеве премьер Италии проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ожидается, что во время своего визита Мелони объявит о новом пакете военной помощи, в частности, о предоставлении вместе с Францией систем противоракетной обороны SAMP-T.

СМИ не называют другие детали пакета помощи. Однако уже известно, что Италия не будет предоставлять Украине танки, поскольку имеет небольшое их количество в арсенале. Также Мелони не будет обсуждать возможность передачи Украине истребителей F-16.

Напомним, ранее премьер Италии анонсировала визит в Украину накануне годовщины вторжения России.

Также отметим, что правительство Италии в середине февраля одобрило шестой пакет помощи Украине.

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