Прем’єр Іспанії виступив проти мілітаризації Європи за сценарієм Трампа

Санчес наголосив, що майбутнє континенту має ґрунтуватися не на мілітаризації, а на єдності та дотриманні міжнародного права.

"Потрібно діяти дипломатично, щоб у 2035 році ми мали не Європу, озброєну до зубів, а Європу єдину, яка гарантує міжнародне право. Який світ ми хочемо залишити нашим дітям? Світ, у якому оборонні бюджети становлять 5% ВВП?" - заявив прем’єр.

Водночас Санчес визнав, що в нинішніх умовах Іспанія все ж змушена збільшити видатки на оборону та безпеку. За його словами, це крок до посилення європейської автономії у сфері оборони.

"Опозиція критикує мене за виконання зобов’язання, якого я не брав, - домовленості 2014 року щодо витрат на рівні 2% ВВП. Але я це зобов’язання виконав", - зазначив глава уряду.

Санчес підкреслив, що Іспанія залишається надійним партнером у межах НАТО.

"Розміщення іспанських збройних сил на східному фланзі Європи і, отже, для захисту Болгарії, Румунії, Литви, Естонії... , які зазнали впливу неоімперіалізму Путіна, є найкращим доказом того, що Іспанія є надійною країною з точки зору Атлантичного альянсу та з точки зору можливостей", - додав він