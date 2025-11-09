Премьер Испании выступил против милитаризации Европы по сценарию Трампа

Санчес отметил, что будущее континента должно основываться не на милитаризации, а на единстве и соблюдении международного права.

"Нужно действовать дипломатично, чтобы в 2035 году мы имели не Европу, вооруженную до зубов, а Европу единую, которая гарантирует международное право. Какой мир мы хотим оставить нашим детям? Мир, в котором оборонные бюджеты составляют 5% ВВП?" - заявил премьер.

В то же время Санчес признал, что в нынешних условиях Испания все же вынуждена увеличить расходы на оборону и безопасность. По его словам, это шаг к усилению европейской автономии в сфере обороны.

"Оппозиция критикует меня за выполнение обязательства, которого я не брал, - договоренности 2014 года о расходах на уровне 2% ВВП. Но я это обязательство выполнил", - отметил глава правительства.

Санчес подчеркнул, что Испания остается надежным партнером в рамках НАТО.

"Размещение испанских вооруженных сил на восточном фланге Европы и, следовательно, для защиты Болгарии, Румынии, Литвы, Эстонии... , которые подверглись влиянию неоимпериализма Путина, является лучшим доказательством того, что Испания является надежной страной с точки зрения Атлантического альянса и с точки зрения возможностей", - добавил он