Прем'єр Іспанії вирішив залишитися на посаді на тлі скандалу

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив, що він залишається на посаді глави уряду, після п'ятиденного періоду роздумів про своє збереження на цій посаді після розслідування проти його дружини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Він заявив, що у вихідні отримав послання підтримки як у Федеральному комітеті своєї партії, так і від активістів на вулицях і на передвиборчих заходах у Каталонії.

"Якою б високою вона не була, немає честі, що виправдовує несправедливі страждання людей, яких найбільше любиш і поважаєш, і бачити, як намагаються знищити їхню гідність без найменших підстав", - заявив він.

Санчес висловив подяку за солідарність і співчуття, яке його сім'я отримала в усіх соціальних сферах.

"Я вирішив продовжити роботу на чолі президії уряду Іспанії з ще більшою силою. Це рішення не є повною зупинкою, це повна перемога", - наголосив прем'єр.