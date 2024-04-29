Прем'єр Іспанії вирішив залишитися на посаді на тлі скандалу
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив, що він залишається на посаді глави уряду, після п'ятиденного періоду роздумів про своє збереження на цій посаді після розслідування проти його дружини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.
Він заявив, що у вихідні отримав послання підтримки як у Федеральному комітеті своєї партії, так і від активістів на вулицях і на передвиборчих заходах у Каталонії.
"Якою б високою вона не була, немає честі, що виправдовує несправедливі страждання людей, яких найбільше любиш і поважаєш, і бачити, як намагаються знищити їхню гідність без найменших підстав", - заявив він.
Санчес висловив подяку за солідарність і співчуття, яке його сім'я отримала в усіх соціальних сферах.
"Я вирішив продовжити роботу на чолі президії уряду Іспанії з ще більшою силою. Це рішення не є повною зупинкою, це повна перемога", - наголосив прем'єр.
Скандал в Іспанії
Дружину чинного прем'єр-міністра Іспанії підозрюють у корупційних махінаціях. Бегонію Гомес звинувачують у використанні свого службового становища для просування інтересів приватних компаній.
Ініціатором розслідування стала антикорупційна організація Manos Limpias, відома своїми зв'язками з ультраправими політиками.
Серед висунутих звинувачень фігурує "спонсорська угода" між туроператором Globalia і фондом IE Africa Center, яким Гомес керувала 2020 року. Варто зазначити, що саме в цей період Globalia отримала значну субсидію в розмірі 475 млн євро на порятунок своєї авіакомпанії Air Europa. Субсидію було виділено в рамках урядової програми підтримки бізнесу під час пандемії COVID-19.
Наразі суд веде попереднє розслідування у цій справі.
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