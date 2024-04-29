Премьер Испании решил остаться на посту на фоне скандала

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что он остается на посту главы правительства, после пятидневного периода размышлений о своем сохранении на этом посту после расследования против его жены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Он заявил, что в выходные получил послания поддержки как в Федеральном комитете своей партии, так и от активистов на улицах и на предвыборных мероприятиях в Каталонии.

"Какой бы высокой она ни была, нет чести, оправдывающей несправедливые страдания людей, которых больше всего любишь и уважаешь, и видеть, как пытаются уничтожить их достоинство без малейших оснований", - заявил он.

Санчес выразил благодарность за солидарность и сочувствие, которое его семья получили во всех социальных сферах.

"Я решил продолжить работу во главе президиума правительства Испании с еще большей силой. Это решение не является полной остановкой, это полная победа", - подчеркнул премьер.