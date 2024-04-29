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Премьер Испании решил остаться на посту на фоне скандала

Понедельник 29 апреля 2024 13:21
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Премьер Испании решил остаться на посту на фоне скандала Фото: премьер-министр Испании Педро Санчес (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что он остается на посту главы правительства, после пятидневного периода размышлений о своем сохранении на этом посту после расследования против его жены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

Он заявил, что в выходные получил послания поддержки как в Федеральном комитете своей партии, так и от активистов на улицах и на предвыборных мероприятиях в Каталонии.

"Какой бы высокой она ни была, нет чести, оправдывающей несправедливые страдания людей, которых больше всего любишь и уважаешь, и видеть, как пытаются уничтожить их достоинство без малейших оснований", - заявил он.

Санчес выразил благодарность за солидарность и сочувствие, которое его семья получили во всех социальных сферах.

"Я решил продолжить работу во главе президиума правительства Испании с еще большей силой. Это решение не является полной остановкой, это полная победа", - подчеркнул премьер.

Скандал в Испании

Супругу действующего премьер-министра Испании подозревают в коррупционных махинациях. Бегонию Гомес обвиняют в использовании своего служебного положения для продвижения интересов частных компаний.

Инициатором расследования стала антикоррупционная организация Manos Limpias, известная своими связями с ультраправыми политиками.

Среди предъявленных обвинений фигурирует "спонсорское соглашение" между туроператором Globalia и фондом IE Africa Center, которым Гомес руководила в 2020 году. Стоит отметить, что именно в этот период Globalia получила внушительную субсидию в размере 475 млн евро на спасение своей авиакомпании Air Europa. Субсидия была выделена в рамках правительственной программы поддержки бизнеса во время пандемии COVID-19.

На данный момент суд ведет предварительное расследование по данному делу.

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