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Прем'єр Іспанії провів телефонну розмову з Орбаном: про що говорили

Фото: прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Прем'єр Іспанії Педро Санчес та його колега з Угорщини Віктор Орбан обговорили телефоном питання вступу України до ЄС напередодні засідання Європейської ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінки прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса та прем'єра Угорщини Віктора Орбана у соціальній мережі X (Twitter).

Санчес заявив, що Іспанія продовжить надавати фінансову та військову підтримку Україні проти російського вторгнення.

"Розширення - це інвестиція у мир, безпеку, стабільність та процвітання Європи. Будучи почерговим головою Ради ЄС, Іспанія зробить все можливе, щоб просунутися до консенсусу серед 27 країн та зберегти фінансову та військову підтримку України проти російського вторгнення. Захист міжнародного порядку, заснованого на правила, є однією з фундаментальних цінностей Європейського Союзу". – написав Санчес.

Орбан, у свою чергу, суперечив своєму колегі та заявив, що в цьому питанні немає єдності в ЄС.

"Моє посилання було зрозуміле: нам слід утриматися від обговорення питання про вступ України до ЄС протягом грудня, оскільки в цьому питанні немає єдності серед держав-членів", - написав Орбан.

Позиція Угорщини

У листопаді Європейська комісія оприлюднила звіт про прогрес України та інших країн на шляху до вступу до Європейського Союзу. У документі була рекомендація розпочати переговори щодо вступу України та Молдови.

На початку грудня Угорська правляча партія закликала уряд не розпочинати переговори про вступ України до ЄС.

Раніше ми писали, що, за словами журналіста "Радіо Свободи", Угорщина блокуватиме питання України на саміті ЄС.

Більше того, чому Угорщина блокує вступ України до Євросоюзу і чого хоче Орбан - читайте в матеріалі РБК-Україна.

 

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