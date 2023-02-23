Прем'єр Іспанії прибув з візитом до Києва

"Сьогодні повертаюся до Києва. Ми будемо з Україною та її народом, поки до Європи не повернеться мир", - зазначив прем'єр.

Педро Санчес прибув до Києва потягом. На залізничному вокзалі у столиці його зустріли представники Міністерства закордонних справ, зокрема заступник міністра Євген Перебийніс.

Фото: прем'єр Іспанії прибув до Києва (suspilne.media)

У своєму Twitter Санчес напередодні опублікував відео, у якому зазначив, що Іспанія буде продовжувати підтримувати Україні.