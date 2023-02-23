Прем'єр Іспанії прибув з візитом до Києва

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес зранку 23 лютого прибув до Києва. Напередодні іспанські ЗМІ анонсували його візит в Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Санчеса в Twitter.
"Сьогодні повертаюся до Києва. Ми будемо з Україною та її народом, поки до Європи не повернеться мир", - зазначив прем'єр.
Педро Санчес прибув до Києва потягом. На залізничному вокзалі у столиці його зустріли представники Міністерства закордонних справ, зокрема заступник міністра Євген Перебийніс.
Фото: прем'єр Іспанії прибув до Києва (suspilne.media)
У своєму Twitter Санчес напередодні опублікував відео, у якому зазначив, що Іспанія буде продовжувати підтримувати Україні.
Нагадаємо, що іспанські ЗМІ раніше анонсували візит прем'єр-міністра до Києва. Санчес сьогодні зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.
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