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Прем'єр Іспанії прибув з візитом до Києва

Фото: прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес (facebook_com_pedro_sanchezperezcastejon)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес зранку 23 лютого прибув до Києва. Напередодні іспанські ЗМІ анонсували його візит в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Санчеса в Twitter.

"Сьогодні повертаюся до Києва. Ми будемо з Україною та її народом, поки до Європи не повернеться мир", - зазначив прем'єр.

Педро Санчес прибув до Києва потягом. На залізничному вокзалі у столиці його зустріли представники Міністерства закордонних справ, зокрема заступник міністра Євген Перебийніс.

Фото: прем'єр Іспанії прибув до Києва (suspilne.media)

У своєму Twitter Санчес напередодні опублікував відео, у якому зазначив, що Іспанія буде продовжувати підтримувати Україні.

Нагадаємо, що іспанські ЗМІ раніше анонсували візит прем'єр-міністра до Києва. Санчес сьогодні зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

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Прем'єр-міністрІспаніяВізит в Україну