Премьер Испании прибыл с визитом в Киев

Премьер-министр Испании Педро Санчес с утра 23 февраля прибыл в Киев. Накануне испанские СМИ анонсировали его визит в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Санчеса в Twitter.
"Сегодня возвращаюсь в Киев. Мы будем с Украиной и ее народом, пока в Европу не вернется мир", - отметил премьер.
Педро Санчес прибыл в Киев поездом. На железнодорожном вокзале в столице его встретили представители Министерства иностранных дел, в том числе замминистра Евгений Перебыйнис.
Фото: премьер Испании прибыл в Киев (suspilne.media)
В своем Twitter Санчес накануне опубликовал видео, в котором сказал, что Испания будет продолжать поддерживать Украину.
Напомним, что испанские СМИ ранее анонсировали визит премьер-министра в Киев. Санчес сегодня встретится с президентом Владимиром Зеленским.
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