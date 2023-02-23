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Премьер Испании прибыл с визитом в Киев

Фото: премьер-министр Испании Педро Санчес (facebook_com_pedro_sanchezperezcastejon)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Испании Педро Санчес с утра 23 февраля прибыл в Киев. Накануне испанские СМИ анонсировали его визит в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Санчеса в Twitter.

"Сегодня возвращаюсь в Киев. Мы будем с Украиной и ее народом, пока в Европу не вернется мир", - отметил премьер.

Педро Санчес прибыл в Киев поездом. На железнодорожном вокзале в столице его встретили представители Министерства иностранных дел, в том числе замминистра Евгений Перебыйнис.

Фото: премьер Испании прибыл в Киев (suspilne.media)

В своем Twitter Санчес накануне опубликовал видео, в котором сказал, что Испания будет продолжать поддерживать Украину.

Напомним, что испанские СМИ ранее анонсировали визит премьер-министра в Киев. Санчес сегодня встретится с президентом Владимиром Зеленским.

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Премьер-министрИспанияВизит в Украину