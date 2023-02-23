Премьер Испании прибыл с визитом в Киев

"Сегодня возвращаюсь в Киев. Мы будем с Украиной и ее народом, пока в Европу не вернется мир", - отметил премьер.

Педро Санчес прибыл в Киев поездом. На железнодорожном вокзале в столице его встретили представители Министерства иностранных дел, в том числе замминистра Евгений Перебыйнис.

Фото: премьер Испании прибыл в Киев (suspilne.media)

В своем Twitter Санчес накануне опубликовал видео, в котором сказал, что Испания будет продолжать поддерживать Украину.