Прем'єр Іспанії підтримав амністію для каталонських сепаратистів

Виконувач обов'язків прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчес у суботу заявив, що хоче амністувати каталонців, які намагалися відокремитися від Іспанії у 2017 році, щоб отримати їхню підтримку для формування уряду.

"На користь Іспанії, на захист співіснування іспанців, я відстоюю сьогодні амністію в Каталонії за події останнього десятиліття", - сказав Санчес.

Санчес намагається сформувати уряд за три місяці після виборів. Він домовився про коаліцію з партією "Сумар", але її підтримки недостатньо, щоб отримати більшість місць у парламенті та забезпечити собі пост прем'єр-міністра.

Йому потрібна підтримка каталонських сепаратистських партій, які вимагали ухвалити закон про амністію. Він може охопити понад 1400 осіб, які брали участь у спробі здобути незалежність.

Партії заявили, що їхня підтримка також залежить від чергового референдуму про незалежність.

"Щоб продовжувати рухатися вперед, ми повинні подолати всі етапи, які розділяють нас у минулому і розколюють наші товариства", - сказав Санчес.

Пропозиція про амністію каталонців викликала протести в Іспанії. Опоненти Санчеса вважають, що він ставить під загрозу закон заради своєї політичної вигоди.

Опитування, проведене у вересні, показало, що 70% респондентів - 59% з них прихильники соціалістів - були проти амністії.

Референдум у Каталонії

Референдум про незалежність Каталонії відбувся 1 жовтня 2017 року. На ньому було винесено питання: "Чи бажаєте ви, щоб Каталонія була незалежною державою у формі республіки?"

За даними влади Каталонії, за незалежність проголосувало 90,18%.

Іспанський уряд та Конституційний суд Іспанії визнали референдум незаконним. Уряд Іспанії заявив, що референдум є порушенням конституції Іспанії, яка забороняє регіонам проводити референдуми щодо незалежності без згоди центрального уряду.

Після референдуму іспанська влада заарештувала "лідерів" каталонського сепаратизму, включаючи президента Каталонії Пучдемона. Його засудили до 9 років ув'язнення за спробу відокремитися від Іспанії.