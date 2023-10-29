Премьер Испании поддержал амнистию для каталонских сепаратистов

Исполняющий обязанности премьер-министра Испании Педро Санчес в субботу заявил, что хочет амнистировать каталонцев, которые пытались отделиться от Испании в 2017 году, чтобы получить их поддержку для формирования правительства.

"В интересах Испании, в защиту сосуществования испанцев, я отстаиваю сегодня амнистию в Каталонии за события последнего десятилетия.", - сказал Санчес.

Санчес пытается сформировать правительство через три месяца после выборов. Он договорился о коалиции с партией "Сумар", но ее поддержки недостаточно, чтобы получить большинство мест в парламенте и обеспечить себе пост премьер-министра.

Ему нужна поддержка каталонских сепаратистских партий, которые потребовали принять закон об амнистии. Он может охватить более 1400 человек, участвовавших в попытке добиться независимости.

Партии заявили, что их поддержка также зависит от очередного референдума о независимости.

"Чтобы продолжать двигаться вперед, мы должны преодолеть все этапы, разделяющие нас в прошлом и раскалывающие наши общества", - сказал Санчес.

Предложение об амнистии каталонцев вызвало протесты в Испании. Оппоненты Санчеса считают, что он ставит под угрозу закон ради своей политической выгоды.

Опрос, проведенный в сентябре, показал, что 70% респондентов - 59% из них сторонники социалистов - были против амнистии.

Референдум в Каталонии

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября 2017 года. На нем был вынесен вопрос: "Хотите ли вы, чтобы Каталония была независимым государством в форме республики?"

По данным властей Каталонии, за независимость проголосовало 90,18 %.

Испанское правительство и Конституционный суд Испании признали референдум незаконным. Правительство Испании заявило, что референдум является нарушением конституции Испании, которая запрещает регионам проводить референдумы о независимости без согласия центрального правительства.

После референдума испанские власти арестовали "лидеров" каталонского сепаратизма, включая президента Каталонии Пучдемона. Его приговорили к 9 годам тюрьмы за попытку отделиться от Испании.