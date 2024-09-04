Прем'єр Ірландії прибув до Києва

Гарріс вже відвідав місто Бородянка у Київській області, яке було значно пошкоджене російськими окупантами на початку повномасштабного вторгнення.

Також прем'єр побував у Гостомелі Київської області. Ірландія допомагала з будівництвом тимчасового житла у цьому місті.

Очікується, що Саймон Гарріс зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. За даними RTE, вони обговорять підтримку України з боку ЄС, а також перспективи вступу України до Європейського союзу.

Також планується, що Гарріс та Зеленський підпишуть меморандум про взаєморозуміння щодо нової двосторонньої угоди між Ірландією та Україною. Угода, яку напередодні обговорив ірландський уряд, виражатиме солідарність Ірландії з Україною та її право на захист від незаконного вторгнення Росії.