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Україна та Ірландія найближчим часом підпишуть угоду про гарантії безпеки, - ОП

Київ, Четвер 22 серпня 2024 19:50
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Україна та Ірландія найближчим часом підпишуть угоду про гарантії безпеки, - ОП Фото: Україна та Ірландія провели переговори щодо угоди про гарантії безпеки (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Україна та Ірландія завершили переговори щодо угоди про гарантії безпеки. Документ буде підписано найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

Як зазначили в ОП, очолив українську делегацію заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

"Сторони узгодили позиції щодо окремих положень документа та графіку наступних кроків для фіналізації тексту та підписання двосторонньої угоди лідерами країн найближчим часом", - розповіли у відомстві.

Варто зауважити, що Ірландія є нейтральною країною. У зв'язку з цим вона не надає Україні військової допомоги. Тому в документі, ймовірно, не міститимуться жодних зобов'язань у цьому питанні.

Що передувало

Україна та Ірландія домовилися розпочати роботу над угодою про гарантії безпеки на початку травня цього року. Це сталося під час переговорів президента України Володимира Зеленського та прем'єра Ірландії Саймон Харріс.

При цьому переговори щодо гарантій безпеки розпочалися 2 серпня.

До речі, Україна вже підписала угоди щодо гарантій безпеки з 25 країнами. Серед них - США, Британія, Франція, Німеччина, Японія.

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