Премьер Ирландии прибыл в Киев

Премьер-министр Ирландии Саймон Харрис сегодня, 4 сентября, приехал в Украину. Он встретится с президентом Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ирландскую телерадиокомпанию RTE.
Харрис уже посетил город Бородянка в Киевской области, которые был сильно значительно поврежден российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения.
Также премьер побывал в Гостомеле в Киевской области. Ирландия помогала со строительством временного жилья в городе.
Ожидается, что Саймон Харрис встретится с президентом Владимиром Зеленским. По данным RTE, они обсудят поддержку Украины со стороны ЕС, а также перспективы вступления Украины в Европейский союз.
Также планируется, что Гаррис и Зеленский подпишут меморандум о взаимопонимании нового двустороннего соглашения между Ирландией и Украиной. Соглашение, которое накануне обсудило ирландское правительство, будет выражать солидарность Ирландии с Украиной и ее право на защиту от незаконного вторжения России.
Напомним, Саймон Гаррис и Владимир Зеленский последний раз встречались в июле 2024 года в аэропорту Шеннон (Ирландия).
Ирландия поддерживает Украину в войне с Россией, несмотря на то, что страна нейтральна. Это предполагает, что помощь Ирландии должна быть нелетальной.
Ранее в Офисе президента заявили, что Украина и Ирландия в ближайшее время подпишут соглашение о гарантиях безопасности.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.