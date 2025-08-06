Прем’єр Індії вперше за сім років відвідає Китай, - Reuters

Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді наприкінці серпня вперше за понад сім років відвідає Китай. Візит відбудеться на тлі зростання напруженості у відносинах зі США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами джерела агенства, Моді відправиться до Китаю на саміт Шанхайської організації співробітництва (ШОС), який розпочнеться 31 серпня.
Зазначається, що поїздка Моді відбудеться у той час, коли відносини Індії зі США переживають найсерйознішу кризу за останні роки після того, як Американський президент Дональд Трамп ввів найвищі серед азійських країн мита на товари, що імпортуються з Індії, та погрожує Нью-Делі подальшими санкціями через купівлю російської нафти.
Візит Моді до китайського міста Тяньцзінь для участі у саміті ШОС буде його першою поїздкою в КНР з 2018 року. Пізніше китайсько-індійські відносини різко погіршилися після військового зіткнення на спільному гімалайському кордоні у 2020 році.
Як зазначається, Моді та лідер Китаю Сі Цьзіньпін провели переговори у кулуарах саміту БРІКС у Росії у жовтні, що призвело до покращення відносин між двома країнами. Зараз азійські країни-сусіди повільно знімають напругу, що заважала діловим відносинам та подорожам між Індією та Китаєм.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп почав різко критикувати Індію за її торгівлю з Росією, а також за "найжорсткіші та найнеприємніші нетарифні торговельні бар'єри серед усіх країн".
Американський лідер наголошує, що Індія є одним із найбільших покупців російської нафти. І це, за його словами, відбувається в той час, коли Росія не хоче припиняти вбивства в Україні.
Тому Трамп пригрозив запровадити суттєві мита проти Індії.
А вже сьогодні, 6 серпня, американський президент підписав указ, який передбачає додаткові 25% мита проти Індії.
Окрім того, Трамп може поширити 25% мита проти Індії й на інші країни. Мова про покупців російської нафти.