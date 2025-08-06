Премьер Индии впервые за семь лет посетит Китай, - Reuters

По словам источника агентства, Моди отправится в Китай на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который начнется 31 августа.

Отмечается, что поездка Моди состоится в то время, когда отношения Индии с США переживают самый серьезный кризис за последние годы после того, как Американский президент Дональд Трамп ввел самые высокие среди азиатских стран пошлины на товары, импортируемые из Индии, и угрожает Нью-Дели дальнейшими санкциями из-за покупки российской нефти.

Визит Моди в китайский город Тяньцзинь для участия в саммите ШОС будет его первой поездкой в КНР с 2018 года. Позже китайско-индийские отношения резко ухудшились после военного столкновения на общей гималайской границе в 2020 году.

Как отмечается, Моди и лидер Китая Си Цзиньпин провели переговоры в кулуарах саммита БРИКС в России в октябре, что привело к улучшению отношений между двумя странами. Сейчас азиатские страны-соседи медленно снимают напряжение, которое мешало деловым отношениям и путешествиям между Индией и Китаем.