Премьер Индии во время встречи с Путиным сделал заявление по Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, находящийся с двухдневным официальным визитом в России, выступил с прямым призывом прекратить войну в Украине.

Об этом он заявил во время неформальной встречи с главой Кремля Владимиром Путиным, пишет РБК-Украина со ссылкой на NDTV .

По его словам, невозможно найти решение на поле боя.

"Индия всегда призывала уважать Устав ООН, включая территориальную целостность и суверенитет. Нет решения на поле боя. Диалог и дипломатия – это путь вперед", - сказал Моди.

Кроме того, премьер-министр выразил обеспокоенность по поводу граждан Индии, которых "недобросовестные турагенты обманом заставили присоединиться к российской армии".

Источники сообщили, что Россия обязалась репатриировать всех пострадавших.

Реакция Зеленского

На визит Моди в Москву уже отреаагировал президент Украины Владмир Зеленский.

"Это огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям - видеть, как в такой день лидер крупнейшей в мире демократии обнимает самого кровавого преступника в мире", - написал президент в Twitter.