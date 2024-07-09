Премьер Индии во время встречи с Путиным сделал заявление по Украине
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, находящийся с двухдневным официальным визитом в России, выступил с прямым призывом прекратить войну в Украине.
Об этом он заявил во время неформальной встречи с главой Кремля Владимиром Путиным, пишет РБК-Украина со ссылкой на NDTV.
По его словам, невозможно найти решение на поле боя.
"Индия всегда призывала уважать Устав ООН, включая территориальную целостность и суверенитет. Нет решения на поле боя. Диалог и дипломатия – это путь вперед", - сказал Моди.
Кроме того, премьер-министр выразил обеспокоенность по поводу граждан Индии, которых "недобросовестные турагенты обманом заставили присоединиться к российской армии".
Источники сообщили, что Россия обязалась репатриировать всех пострадавших.
Реакция Зеленского
На визит Моди в Москву уже отреаагировал президент Украины Владмир Зеленский.
"Это огромное разочарование и сокрушительный удар по мирным усилиям - видеть, как в такой день лидер крупнейшей в мире демократии обнимает самого кровавого преступника в мире", - написал президент в Twitter.
Визит Моди в Россию
Премьер-министр Индии Нарендру Моди сейчас находится с визитом в Москве. Как ранее сообщалось, Моди будет добиваться скорейшего освобождения индийцев из российской армии на переговорах в России.
Уже 10 июля он отправится в Австрию. Там он, вероятно, будет обсуждать с руководством страны войну России против Украины.
Напомним, в апреле 2022 года президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели виртуальные переговоры. В частности, Моди сказал, что предложил России провести прямые переговоры Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.