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Премʼєр Хорватії зустрівся з українським бізнесом у Києві

П'ятниця 13 вересня 2024 11:06
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Премʼєр Хорватії зустрівся з українським бізнесом у Києві Фото: премʼєр Хорватії зустрівся з українським бізнесом у Києві (x.com/AndrejPlenkovic)
Автор: Олександр Мороз

Премʼєр-міністр Хорватії Андрей Пленкович під час візиту до Києва зустрівся з українським бізнесом, зокрема з власником ДТЕК Рінатом Ахметовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter хорватського прем’єра.

"Обговорили зусилля України у захисті від російської агресії, економічні та енергетичні питання та подальші процеси реформ на шляху до членства ЄС", - написав Пленкович.

Перед цим, на зустрічі з керівництвом держави, премʼєр Хорватії оголосив про 11-й пакет військової допомоги Україні.

Загалом за даними ЗМІ, Хорватія передала Україні допомогу на 300 млн доларів. Зокрема сюди увійшли гелікоптери Мі-8, гармати та гранатомети.

Допомога від Хорватії

Раніше ми повідомляли, що Хорватія запланувала передачу Україні 14 транспортних вертольотів.

А ось у листопаді 2023 року Міністерство оборони Хорватії погодило передачу Україні 14 вертольотів Мі-8 та Мі-8 МТВ.

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ДТЕК Рінат Ахметов Хорватия
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