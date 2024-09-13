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Премьер Хорватии встретился с украинским бизнесом в Киеве

Пятница 13 сентября 2024 11:06
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Премьер Хорватии встретился с украинским бизнесом в Киеве Фото: премьер Хорватии встретился с украинским бизнесом в Киеве (x.com/AndrejPlenkovic)
Автор: Александр Мороз

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович во время визита в Киев встретился с украинским бизнесом, в том числе с владельцем ДТЭК Ринатом Ахметовым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter хорватского премьера.

"Обсудили усилия Украины по защите от российской агрессии, экономические и энергетические вопросы и дальнейшие процессы реформ на пути к членству ЕС", - написал Пленкович.

Перед этим, на встрече с руководством государства, премьер Хорватии объявил об 11-м пакете военной помощи Украине.

По данным СМИ, Хорватия передала Украине помощь на 300 млн долларов. В частности, сюда вошли вертолеты Ми-8, пушки и гранатометы.

Помощь от Хорватии

Ранее сообщалось, что Хорватия запланировала передачу Украине 14 транспортных вертолетов.

А вот в ноябре 2023 года Министерство обороны Хорватии согласовало передачу Украине 14 вертолетов Ми-8 и Ми-8 МТВ.

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ДТЭК Ринат Ахметов Хорватия
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