Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович різко відреагував на недавні заяви президента Зорана Мілановича щодо відсутності діалогу між західними лідерами та Росією. Напередодні Міланович заявив, що відсутність спілкування з Москвою не має виправдання, що викликало критику з боку очільника уряду.

Пленкович не приховує свого здивування і нерозуміння, чому хтось має проявляти розуміння до Володимира Путіна, який уже понад три роки веде війну проти України.

"Немає жодної краплини розуміння чи виправдання у словах тих, хто представляє Хорватію і її політику, коли йдеться про Путіна і Росію. Я не розумію, за якою філософією чи логікою це відбувається", - заявив прем’єр.

Він наголосив, що Міланович протягом трьох років практично відстоює позицію Кремля більше, ніж позицію Хорватії, Заходу та інших союзників, і це стає ніби звичною справою, яку всі дозволяють. Пленкович також зазначив, що за результатами опитувань громадська думка в країні все ще поділена, і що значна частина населення висловлюється на користь Росії, що є ганьбою для хорватського суспільства та політичної сцени.

Конфлікт між прем’єр-міністром і президентом Хорватії відбувається на фоні інавгурації Мілановича, який вважається проросійським лідером і має неоднозначні погляди щодо війни в Україні. Ця суперечка підкреслює глибокі розбіжності у внутрішній політиці країни та її позиції щодо конфлікту на міжнародній арені.