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Прем’єр Хорватії різко розкритикував президента за проросійську риторику та позицію

Хорватія, Четвер 03 липня 2025 02:50
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Прем’єр Хорватії різко розкритикував президента за проросійську риторику та позицію Фото: прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович
Автор: Оксана Гапончук

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович відкрито звинуватив президента Зорана Мілановича у тому, що той більше захищає інтереси Кремля, ніж власної країни. Конфлікт розгорівся через проросійську позицію Мілановича на тлі війни в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Večernji list.

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович різко відреагував на недавні заяви президента Зорана Мілановича щодо відсутності діалогу між західними лідерами та Росією. Напередодні Міланович заявив, що відсутність спілкування з Москвою не має виправдання, що викликало критику з боку очільника уряду.

Пленкович не приховує свого здивування і нерозуміння, чому хтось має проявляти розуміння до Володимира Путіна, який уже понад три роки веде війну проти України.

"Немає жодної краплини розуміння чи виправдання у словах тих, хто представляє Хорватію і її політику, коли йдеться про Путіна і Росію. Я не розумію, за якою філософією чи логікою це відбувається", - заявив прем’єр.

Він наголосив, що Міланович протягом трьох років практично відстоює позицію Кремля більше, ніж позицію Хорватії, Заходу та інших союзників, і це стає ніби звичною справою, яку всі дозволяють. Пленкович також зазначив, що за результатами опитувань громадська думка в країні все ще поділена, і що значна частина населення висловлюється на користь Росії, що є ганьбою для хорватського суспільства та політичної сцени.

Конфлікт між прем’єр-міністром і президентом Хорватії відбувається на фоні інавгурації Мілановича, який вважається проросійським лідером і має неоднозначні погляди щодо війни в Україні. Ця суперечка підкреслює глибокі розбіжності у внутрішній політиці країни та її позиції щодо конфлікту на міжнародній арені.

Нагадаємо, що Хорватія категорично відмовилася відправляти своїх військових в Україну.

Так, президент Хорватії Зоран Міланович вважає, що без мирної угоди та згоди Росії участь у місії є "небезпечною та безвідповідальною". Він також підкреслив, що Хорватія продовжить надавати Україні гуманітарну допомогу, але ніколи не братиме участі у бойових діях.

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