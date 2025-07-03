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Премьер Хорватии резко раскритиковал президента за пророссийскую риторику и позицию

Хорватия, Четверг 03 июля 2025 02:50
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Премьер Хорватии резко раскритиковал президента за пророссийскую риторику и позицию Фото: премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович
Автор: Оксана Гапончук

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович открыто обвинил президента Зорана Милановича в том, что тот больше защищает интересы Кремля, чем собственной страны. Конфликт разгорелся из-за пророссийской позиции Милановича на фоне войны в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Večernji list.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович резко отреагировал на недавние заявления президента Зорана Милановича об отсутствии диалога между западными лидерами и Россией. Накануне Миланович заявил, что отсутствие общения с Москвой не имеет оправдания, что вызвало критику со стороны главы правительства.

Пленкович не скрывает своего удивления и непонимания, почему кто-то должен проявлять понимание к Владимиру Путину, который уже более трех лет ведет войну против Украины.

"Нет ни капли понимания или оправдания в словах тех, кто представляет Хорватию и ее политику, когда речь идет о Путине и России. Я не понимаю, по какой философии или логике это происходит", - заявил премьер.

Он подчеркнул, что Миланович в течение трех лет практически отстаивает позицию Кремля больше, чем позицию Хорватии, Запада и других союзников, и это становится как бы привычным делом, которое все позволяют. Пленкович также отметил, что по результатам опросов общественное мнение в стране все еще разделено, и что значительная часть населения высказывается в пользу России, что является позором для хорватского общества и политической сцены.

Конфликт между премьер-министром и президентом Хорватии происходит на фоне инаугурации Милановича, который считается пророссийским лидером и имеет неоднозначные взгляды относительно войны в Украине. Этот спор подчеркивает глубокие разногласия во внутренней политике страны и ее позиции относительно конфликта на международной арене.

Напомним, что Хорватия категорически отказалась отправлять своих военных в Украину.

Так, президент Хорватии Зоран Миланович считает, что без мирного соглашения и согласия России участие в миссии является "опасным и безответственным". Он также подчеркнул, что Хорватия продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь, но никогда не будет участвовать в боевых действиях.

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