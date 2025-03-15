Прем’єр Хорватії був госпіталізований через проблеми з серцем

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Папа Римський Франциск скоротив проповідь через проблеми з диханням. Він пояснив це нападом бронхіту.

1 березня його перевели на штучну вентиляцію легенів. Стан дихальної системи Папи Франциска "погіршився після ізольованого бронхоспазму".

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