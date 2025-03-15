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Прем’єр Хорватії був госпіталізований через проблеми з серцем

Фото: Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко

Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович був госпіталізований через порушення серцевого ритму. Лікарі провели необхідну процедуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на HINA.

Глава уряду Хорватії Андрей Пленкович у п’ятницю ввечері проходив лікування в Загребському госпітальному центрі через випадкове доброякісне порушення серцевого ритму.

Як повідомляється, прем’єр-міністр пройшов необхідне лікування. Процедура була успішною, і лікарі очікують, що вже в суботу він зможе покинути медичний заклад.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Папа Римський Франциск скоротив проповідь через проблеми з диханням. Він пояснив це нападом бронхіту.

1 березня його перевели на штучну вентиляцію легенів. Стан дихальної системи Папи Франциска "погіршився після ізольованого бронхоспазму".

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Хорватия