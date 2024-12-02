Прем'єр Грузії цинічно подякував силовикам за розгін протестів

Кобахідзе подякував міністру внутрішніх справ Грузії за "добре пророблену роботу" після чергового розгону акції протесту у Тбілісі. Він заявив, що правоохоронці краще спрацювали, ніж в США та Європі.

"Дякую пану Вахтангу Гомелаурі (глава МЗС, - ред.), особисто йому та кожному поліцейському. Їхня роль в управлінні цими процесами була особлива і дуже важлива. Дякую кожному поліцейському за терпіння. Ми знаємо багато фактів того, що доводилося терпіти поліцейським у ці дні", - заявив прем'єр Грузії.

Кобахідзе також повторив тезу, що акції протесту нібито були скоординовані наперед і було залучене "іноземне фінансування".