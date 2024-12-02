Премьер Грузии цинично поблагодарил силовиков за разгон протестов

Кобахидзе поблагодарил министра внутренних дел Грузии за "хорошо проделанную работу" после очередного разгона акции протеста в Тбилиси. Он заявил, что правоохранители лучше сработали, чем в США и Европе.

"Спасибо господину Вахтангу Гомелаури (глава МИД, - ред.), лично ему и каждому полицейскому. Их роль в управлении этими процессами была особенная и очень важная. Спасибо каждому полицейскому за терпение. Мы знаем много фактов того, что приходилось терпеть полицейским в эти дни", - заявил премьер Грузии.

Кобахидзе также повторил тезис, что акции протеста якобы были скоординированы ранее и было привлечено "иностранное финансирование".