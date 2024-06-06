США запровадили санкції проти чиновників із Грузії через закон про іноагентів

Сполучені Штати Америки ввели обмеження проти чиновників із Грузії після ухвалення країною закону про іноагентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державного департаменту США Метью Міллера .

"Сполучені Штати, як і раніше, глибоко стурбовані антидемократичними діями партії "Грузинська мрія", а також її нещодавніми заявами і риторикою. Ці дії ризикують підірвати європейське майбутнє Грузії і суперечити конституції Грузії", - сказав він.

За його словами, держсекретар Ентоні Блінкен нещодавно оголосив всеосяжний огляд усього двостороннього співробітництва між Сполученими Штатами та Грузією.

Тому Держдепартамент впровадив нову політику обмеження віз, і сьогодні США роблять кроки щодо введення візових обмежень стосовно десятків громадян Грузії, зокрема фізичних осіб. Зазначається, що йдеться і про чиновників.