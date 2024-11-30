Прем'єр Грузії після розгону мітингів: у нас не буде сценарію українського Майдану

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що у країні не буде сценарію українського Майдану. Цю заяву він зробив після розгону протестів у Тбілісі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sova News.
Кобахідзе поклав відповідальність на опозиційні партії та закордонних партнерів за сутички, які відбулися під час акції протесту. Також він заявив, що опозиція буцімто намагалася досягти "українізації Грузії".
Грузинський прем'єр стверджує, що нібито протягом трьох років статус кандидата на вступ в ЄС, а тоді тема відкриття переговорів використовувалися "як головний інструмент заподіяння шкоди іміджу Грузії".
"Вони ще не усвідомили, що, на відміну від України 2013 року, Грузія - незалежна держава із сильними інститутами та, найголовніше, досвідченими та мудрими людьми, силу яких ніхто не може похитнути. Сценарій Майдану не може бути реалізований у Грузії. Грузія - це держава і грузинська держава цього не допустить", - сказав Кобахідзе.
Нагадаємо, 28 листопада, премʼєр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе оголосив, що країна відмовляється починати переговори щодо вступу в ЄС до кінця 2028 року. Крім того, Кобахідзе заявив, що Грузія не буде приймати будь-яку фінансову допомогу від Євросоюзу.
На тлі цього у Грузії спалахнули мітинги. Протести супроводжувалися сутичками учасників з силовиками. Були також затримання, побиття та постраждалі.
Десятки грузинських дипломатів засудили призупинення євроінтеграції країни. Україна також розкритикувала розгін мітингувальників та заявила, що розчарована зривом євроінтеграції.
Ввечері 29 листопада у Тбілісі почався новий масштабний мітинг, який розганяли силовики. Під ранок 30 листопада поліція завершила розгін, а у мережі опублікували кадри побиття учасників акції, зокрема і журналістів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.