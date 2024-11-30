Прем'єр Грузії після розгону мітингів: у нас не буде сценарію українського Майдану

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що у країні не буде сценарію українського Майдану. Цю заяву він зробив після розгону протестів у Тбілісі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sova News.

Кобахідзе поклав відповідальність на опозиційні партії та закордонних партнерів за сутички, які відбулися під час акції протесту. Також він заявив, що опозиція буцімто намагалася досягти "українізації Грузії".

Грузинський прем'єр стверджує, що нібито протягом трьох років статус кандидата на вступ в ЄС, а тоді тема відкриття переговорів використовувалися "як головний інструмент заподіяння шкоди іміджу Грузії".

"Вони ще не усвідомили, що, на відміну від України 2013 року, Грузія - незалежна держава із сильними інститутами та, найголовніше, досвідченими та мудрими людьми, силу яких ніхто не може похитнути. Сценарій Майдану не може бути реалізований у Грузії. Грузія - це держава і грузинська держава цього не допустить", - сказав Кобахідзе.