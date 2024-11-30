Премьер Грузии после разгона митингов: у нас не будет сценария украинского Майдана

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в стране не будет сценария украинского Майдана. Это заявление он сделал после разгона протестов в Тбилиси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sova News.

Кобахидзе возложил ответственность на оппозиционные партии и зарубежных партнеров за состоявшиеся во время акции протеста стычки. Также он заявил, что оппозиция якобы пыталась добиться "украинизации Грузии".

Грузинский премьер утверждает, что якобы в течение трех лет статус кандидата на вступление в ЕС, а затем тема открытия переговоров использовались "как главный инструмент причинения вреда имиджу Грузии".

"Они еще не осознали, что, в отличие от Украины 2013 года, Грузия - независимое государство с сильными институтами и, самое главное, опытными и мудрыми людьми, силу которых никто не может поколебать. Сценарий Майдана не может быть реализован в Грузии. Грузия - это государство, и грузинское государство этого не допустит", - сказал Кобахидзе.