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Премьер Грузии после разгона митингов: у нас не будет сценария украинского Майдана

Тбилиси, Суббота 30 ноября 2024 15:13
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Премьер Грузии после разгона митингов: у нас не будет сценария украинского Майдана Фото: премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе (facebook com KobakhidzeOfficial)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в стране не будет сценария украинского Майдана. Это заявление он сделал после разгона протестов в Тбилиси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sova News.

Кобахидзе возложил ответственность на оппозиционные партии и зарубежных партнеров за состоявшиеся во время акции протеста стычки. Также он заявил, что оппозиция якобы пыталась добиться "украинизации Грузии".

Грузинский премьер утверждает, что якобы в течение трех лет статус кандидата на вступление в ЕС, а затем тема открытия переговоров использовались "как главный инструмент причинения вреда имиджу Грузии".

"Они еще не осознали, что, в отличие от Украины 2013 года, Грузия - независимое государство с сильными институтами и, самое главное, опытными и мудрыми людьми, силу которых никто не может поколебать. Сценарий Майдана не может быть реализован в Грузии. Грузия - это государство, и грузинское государство этого не допустит", - сказал Кобахидзе.

Митинги в Грузии

Напомним, 28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил, что страна отказывается начинать переговоры по вступлению в ЕС до конца 2028 года. Кроме того, Кобахидзе заявил, что Грузия не будет принимать какую-либо финансовую помощь от Евросоюза.

На фоне этого в Грузии вспыхнули митинги. Протесты сопровождались столкновениями участников с силовиками. Были также задержания, избиения и пострадавшие.

Десятки грузинских дипломатов осудили приостановку евроинтеграции страны. Украина также раскритиковала разгон митингующих и заявила, что разочарована срывом евроинтеграции.

Вечером 29 ноября в Тбилиси начался новый масштабный митинг, который разгоняли силовики. Под утро 30 ноября полиция завершила разгон, а в сети опубликовали кадры избиения участников акции, в том числе и журналистов.

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