Прем'єр Грузії Гарібашвілі заявив, що йде у відставку

"", - сказав Гарібашвілі.

За його словами,

Нагадаємо, що Гарібашвілі вперше обійняв посаду прем'єр-міністра Грузії ще в 2013 році, однак 30 грудня 2015 року подав у відставку. Тоді його замінив Георгій Квірікашвілі.

Вдруге Гарібашвілі обійняв посаду прем'єр-міністра 22 лютого 2021 року, а до того він очолював оборонне відомство країни. Відставка Гарібашвілі означає, що парламент знову повинен буде затверджувати уряд.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація про те, що йому запропонували обійняти посаду голови партії "Грузинська мрія".

Нагадаємо, у вересні члени "Грузинської мрії" звинуватили президента країни Саломе Зурабішвілі у порушенні Конституції, оскільки вона приїхала до Німеччини з робочим візитом без дозволу уряду.

Проросійська партія розпочала процедуру імпічменту Зурабішвілі, вона передала відповідне подання до Конституційного суду.

Раніше Конституційний суд дозволив розпочати процес імпічменту президента. Але, для того, щоб затвердити відсторонення Зурабішвілі, у парламенті необхідно щонайменше 100 голосів депутатів. Їх, ймовірно, не наберуть, оскільки всього депутатів від правлячої партії у парламенті 84.

Проте у жовтні парламент Грузії не зміг оголосити імпічмент президенту Саломе Зурабішвілі. Вона залишилася на посаді глави держави.

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