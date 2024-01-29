Премьер Грузии Гарибашвили заявил, что уходит в отставку

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подтвердил, что он покидает свой пост и уходит в отставку.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он сам заявил во время брифинга в понедельник, 29 января.
" ", - сказал Гарибашвили.
По его словам,
Напомним, что Гарибашвили впервые вступил в должность премьер-министра Грузии еще в 2013 году, однако 30 декабря 2015 года подал в отставку. Тогда его заменил Георгий Квирикашвили.
Второй раз Гарибашвили вступил в должность премьер-министра 22 февраля 2021 года, а до этого он возглавлял оборонное ведомство страны. Отставка Гарибашвили означает, что парламент снова должен будет утверждать правительство.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что ему предложили занять должность главы партии "Грузинская мечта".
Напомним, в сентябре члены "Грузинской мечты" обвинили президента страны Саломе Зурабишвили в нарушении Конституции, поскольку она приехала в Германию с рабочим визитом без разрешения правительства.
Пророссийская партия начала процедуру импичмента Зурабишвили, она передала соответствующее представление в Конституционный суд.
Ранее Конституционный суд разрешил начать процесс импичмента президента. Но для того, чтобы утвердить отстранение Зурабишвили, в парламенте необходимо по меньшей мере 100 голосов депутатов. Их, возможно, не наберут, поскольку всего депутатов от правящей партии в парламенте 84.
Однако в октябре парламент Грузии не смог объявить импичмент президенту Саломе Зурабишвили. Она осталась в должности главы государства.
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