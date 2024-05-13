Прем'єр Грузії анонсував ухвалення "російського" законопроекту і пригрозив мітингувальникам

За словами глави грузинського уряду під час виступу на телевізійному брифінгу у неділю, правляча партія "Грузинська мрія" забезпечить ухвалення законопроекту в третьому читанні цього тижня.

Також Кобахідзе пригрозив протестувальникам, які проводять мітинги та акції проти відповідної законодавчої ініціативи, судовим переслідуванням, якщо вони "вдадуться до насильства".

Мітинги в Тбілісі

Зазначимо, що грузинська опозиція закликала противників законопроекту провести цілу нічну акцію протесту біля парламенту у Тбілісі, щоб не допустити законодавців до будівлі в понеділок, 13 травня, коли вони повинні почати обговорення скандального проекту закону в третьому читанні.

Раніше повідомлялося, що за даними ЗМІ, 11 травня на протесті у Грузії під час мітингу під назвою "Європейський марш" взяли участь щонайменше 200 тисяч громадян.

Чому критикують "російський" законопроект у Грузії

Документ, серед іншого, вимагає від організацій, які отримують понад 20% свого фінансування з-за кордону, реєструватися як агенти іноземного впливу, інакше їм загрожує штраф. Критики такої ініціативи про "іноагентів" наголошують, що вона суперечить демократичним принципам та є аналогічною тій, що прийняли в авторитарній РФ у 2012 році.

Додамо, що країни умовного Заходу та представники опозиції Грузії засуджують законопроект як авторитарний та інспірований Росією. В Європі також звертають увагу, що ця законодавча ініціатива заважає євроінтеграції країни.

Додамо, що 12 травня президент Грузії Саломе Зурабішвілі на тлі масових мітингів проти законопроєкту про "іноагентів" запропонувала керівній партії "Грузинська мрія" відкласти дату набрання чинності законом до 1 листопада. Тобто зробити закон чинним вже після парламентських виборів, що відбудуться 26 жовтня.