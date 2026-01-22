Прем'єр Гренландії зробив заяву щодо "угоди Трампа": не знає, про що мова

За словами Нільсена, він не знає, що саме міститься в цій угоді, про яку говорили генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент США Дональд Трамп. Нільсен нагадав, що тільки Данія та Гренландія можуть укладати будь-які угоди в цьому питанні.

"Щодо угоди, я не знаю, що саме в ній є. Але я знаю, що зараз у нас є робоча група, яка працює над рішенням", - сказав він.

Нільсен додав, що Гренландія та Данія встановили "червоні лінії" - жодних зазіхань на територію, або на корисні копалини, які є на острові.

"Наскільки я розумію, вчорашні дискусії стосувалися спільної мети. Це саме те, про що ми домовилися: ми можемо робити більше для безпеки в Арктиці. Кілька днів тому представники Гренландії та Данії провели переговори з Рютте. Ми повідомили йому про наші "червоні лінії". Нічого про корисні копалини чи ресурси", - зазначив прем'єр Гренландії.

Нільсен також прокоментував слова Трампа про "повний доступ" до території Гренландії, нагадавши, що риторика США останніми тижнями була неприйнятною для мешканців острова. Проте він висловив надію, що робоча група зробить все можливе для відновлення конструктивних відносин.