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Прем'єр Гренландії готовий поговорити з Трампом після його зазіхань на острів

Фото: новообраний президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив про готовність до переговорів з Дональдом Трампом. Це відбулось невдовзі після заяви майбутнього лідера США про бажання контролювати острів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Скандальні заяви Трампа

Після перемоги на виборах Дональд Трамп заявив, що хотів би купити Гренландію. Також він пригрозив повернути під контроль США Панамський канал, а Канаду зробити 51 штатом США.

Старший син обраного президента США днями відвідав Гренландію та публікував у соціальних мережах фотографії місцевих жителів, одягнених в кепках з символікою Трампа.

На тлі зазіхань Трампа Данія почала посилювати оборону Гренландії. В ЄС своєю чергою закликали поважати незалежність країн-членів союзу, зокрема і Данії. Тим часом на самому острові заявили про бажання отримати незалежність.

Детальніше про те, що означають заяви Трампа - у матеріалі РБК-Україна.

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ДаніяГренландия