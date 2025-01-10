Премьер Гренландии готов поговорить с Трампом после его посягательств на остров

Скандальные заявления Трампа

После победы на выборах Дональд Трамп заявил, что хотел бы купить Гренландию. Также он пригрозил вернуть под контроль США Панамский канал, а Канаду сделать 51 штатом США.

Старший сын избранного президента США на днях посетил Гренландию и публиковал в социальных сетях фотографии местных жителей, одетых в кепках с символикой Трампа.

На фоне посягательств Трампа Дания начала усиливать оборону Гренландии. В ЕС в свою очередь призвали уважать независимость стран-членов союза, в том числе и Дании. Тем временем на самом острове заявили о желании получить независимость.

Подробнее о том, что означают заявления Трампа - в материале РБК-Украина.

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