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Прем'єр Франції йде у відставку після другого туру виборів в парламент

Фото: Габріель Атталь, прем'єр-міністр Франції (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь піде у відставку після другого туру парламентських виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Як зазначив Атталь, за попередніми результатами парламентських виборів, президентська коаліція, представником якої він є, не отримує більшості та посідає друге місце.

При цьому Атталь також обрався у французький парламент. Він переміг у 

Парламентські вибори у Франції

У Франції сьогодні завершився другий тур виборів до парламенту. Неочікувано, але партія проросійської Марін Ле Пен "Національне об'єднання", яка перемогла в першому турі голосування, посіла в другому турі лише третє місце.

На першому місці, за результатами екзитполів, опинився ультралівий "Новий народний фронт", а на другому - президентська коаліція Еммануеля Макрона.

Детальніше про те, чим закінчились вибори у Франції, - читайте за посиланням.

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ФранціяПарламентські вибори