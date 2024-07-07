Прем'єр Франції йде у відставку після другого туру виборів в парламент

Парламентські вибори у Франції

У Франції сьогодні завершився другий тур виборів до парламенту. Неочікувано, але партія проросійської Марін Ле Пен "Національне об'єднання", яка перемогла в першому турі голосування, посіла в другому турі лише третє місце.

На першому місці, за результатами екзитполів, опинився ультралівий "Новий народний фронт", а на другому - президентська коаліція Еммануеля Макрона.

Детальніше про те, чим закінчились вибори у Франції, - читайте за посиланням.

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