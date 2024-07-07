RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Премьер Франции уходит в отставку после второго тура выборов в парламент

Фото: Габриэль Атталь, премьер-министр Франции (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь уйдет в отставку после второго тура парламентских выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Как отметил Атталь, по предварительным результатам парламентских выборов, президентская коалиция, представителем которой он является, не получает большинства и занимает второе место.

При этом Атталь также избрался во французский парламент. Он победил в

Парламентские выборы во Франции

Во Франции сегодня завершился второй тур выборов в парламент. Неожиданно, но пророссийская партия Марин Ле Пен "Национальное объединение", победившая в первом туре голосования, заняла во втором туре лишь третье место.

На первом месте, по результатам экзитполов, оказался ультралевый "Новый народный фронт", а на втором - президентская коалиция Эммануэля Макрона.

Детальнее о том, чем закончились выборы во Франции, - читайте по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияПарламентские выборы