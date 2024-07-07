Премьер Франции уходит в отставку после второго тура выборов в парламент

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь уйдет в отставку после второго тура парламентских выборов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.
Как отметил Атталь, по предварительным результатам парламентских выборов, президентская коалиция, представителем которой он является, не получает большинства и занимает второе место.
При этом Атталь также избрался во французский парламент. Он победил в
Во Франции сегодня завершился второй тур выборов в парламент. Неожиданно, но пророссийская партия Марин Ле Пен "Национальное объединение", победившая в первом туре голосования, заняла во втором туре лишь третье место.
На первом месте, по результатам экзитполов, оказался ультралевый "Новый народный фронт", а на втором - президентская коалиция Эммануэля Макрона.
Детальнее о том, чем закончились выборы во Франции, - читайте по ссылке.
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