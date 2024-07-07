Премьер Франции уходит в отставку после второго тура выборов в парламент

Парламентские выборы во Франции

Во Франции сегодня завершился второй тур выборов в парламент. Неожиданно, но пророссийская партия Марин Ле Пен "Национальное объединение", победившая в первом туре голосования, заняла во втором туре лишь третье место.

На первом месте, по результатам экзитполов, оказался ультралевый "Новый народный фронт", а на втором - президентская коалиция Эммануэля Макрона.

Детальнее о том, чем закончились выборы во Франции, - читайте по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.